TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları02 Ağustos 2019 Cuma 15:44
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|DövizKodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.12610
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05103
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.2934
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14.8170
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.5205
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.1535
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4540
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.24082
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00039
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10832
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.38023
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00466
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|1.9052
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08024
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.84002
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.71374
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00469
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04551
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01446
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01898
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.10112
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3436
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.28924
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.33691
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00065
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.6787
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4421
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05270
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.0570
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01084
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.18163
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.5983
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.21879
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.8786
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.5991
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.6448
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