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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

02 Ağustos 2019 Cuma 15:44
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

DövizKoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.12610
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05103
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.2934
BHDBAHREYN DİNARI14.8170
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.5205
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.1535
BRLBREZİLYA REALİ1.4540
CZKÇEK KORUNASI0.24082
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00039
PHPFİLİPİN PESOSU0.10832
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.38023
KRWGÜNEY KORE WONU0.00466
GELGÜRCİSTAN LARİSİ1.9052
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.08024
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.84002
HKDHONG KONG DOLARI0.71374
IQDIRAK DİNARI0.00469
ISKİZLANDA KRONU0.04551
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01446
HUFMACAR FORİNTİ0.01898
MKDMAKEDONYA DİNARI0.10112
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3436
MXNMEKSİKA PESOSU0.28924
EGPMISIR LİRASI0.33691
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00065
PENPERU YENİ SOLU1.6787
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4421
RSDSIRP DİNARI0.05270
SGDSİNGAPUR DOLARI4.0570
SYPSURİYE LİRASI0.01084
THBTAYLAND BAHTI0.18163
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5983
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.21879
JODÜRDÜN DİNARI7.8786
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.5991
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.6448



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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 15:44
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