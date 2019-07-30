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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

30 Temmuz 2019 Salı 15:45
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

DövizKoduDöviz Cinsi TL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.12740
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05110
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.2879
BHDBAHREYN DİNARI14.7950
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.5180
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.1682
BRLBREZİLYA REALİ1.4746
CZKÇEK KORUNASI0.24246
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00040
PHPFİLİPİN PESOSU0.10965
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.39309
KRWGÜNEY KORE WONU0.00472
GELGÜRCİSTAN LARİSİ1.8902
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.08099
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.84253
HKDHONG KONG DOLARI0.71277
IQDIRAK DİNARI0.00467
ISKİZLANDA KRONU0.04602
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01449
HUFMACAR FORİNTİ0.01897
MKDMAKEDONYA DİNARI0.10200
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3517
MXNMEKSİKA PESOSU0.29267
EGPMISIR LİRASI0.33692
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00065
PENPERU YENİ SOLU1.6917
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4487
RSDSIRP DİNARI0.05282
SGDSİNGAPUR DOLARI4.0693
SYPSURİYE LİRASI0.01082
THBTAYLAND BAHTI0.18101
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5954
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.22250
JODÜRDÜN DİNARI7.8645
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.5965
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.6896

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 15:45
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