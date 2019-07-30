TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları30 Temmuz 2019 Salı 15:45
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|DövizKodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.12740
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05110
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.2879
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14.7950
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.5180
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.1682
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4746
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.24246
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00040
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10965
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.39309
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00472
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|1.8902
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08099
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.84253
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.71277
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00467
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04602
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01449
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01897
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.10200
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3517
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.29267
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.33692
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00065
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.6917
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4487
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05282
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.0693
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01082
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.18101
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.5954
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.22250
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.8645
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.5965
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.6896
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