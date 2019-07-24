TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:42
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.13419
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05233
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.3709
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|15.1681
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.5569
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.2486
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.5157
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.24941
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00041
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.11185
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.41095
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00486
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|1.9652
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08292
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.86262
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.73195
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00479
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04688
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01488
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01956
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.10461
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3885
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.29884
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.34440
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00066
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.7375
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4980
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05404
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.1915
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01110
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.18516
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.6363
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.22439
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|8.0659
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.6235
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.8344
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