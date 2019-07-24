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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:42
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13419
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05233
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.3709
BHDBAHREYN DİNARI15.1681
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.5569
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.2486
BRLBREZİLYA REALİ1.5157
CZKÇEK KORUNASI0.24941
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00041
PHPFİLİPİN PESOSU0.11185
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.41095
KRWGÜNEY KORE WONU0.00486
GELGÜRCİSTAN LARİSİ1.9652
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.08292
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.86262
HKDHONG KONG DOLARI0.73195
IQDIRAK DİNARI0.00479
ISKİZLANDA KRONU0.04688
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01488
HUFMACAR FORİNTİ0.01956
MKDMAKEDONYA DİNARI0.10461
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3885
MXNMEKSİKA PESOSU0.29884
EGPMISIR LİRASI0.34440
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00066
PENPERU YENİ SOLU1.7375
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4980
RSDSIRP DİNARI0.05404
SGDSİNGAPUR DOLARI4.1915
SYPSURİYE LİRASI0.01110
THBTAYLAND BAHTI0.18516
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.6363
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.22439
JODÜRDÜN DİNARI8.0659
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.6235
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.8344

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:42
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