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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

23 Temmuz 2019 Salı 15:43
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

DövizKoduDöviz Cinsi TL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13405
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05215
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.3310
BHDBAHREYN DİNARI15.0755
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.5470
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.2621
BRLBREZİLYA REALİ1.5189
CZKÇEK KORUNASI0.24862
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00041
PHPFİLİPİN PESOSU0.11120
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.40924
KRWGÜNEY KORE WONU0.00482
GELGÜRCİSTAN LARİSİ1.9531
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.08246
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.85958
HKDHONG KONG DOLARI0.72770
IQDIRAK DİNARI0.00479
ISKİZLANDA KRONU0.04539
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01477
HUFMACAR FORİNTİ0.01950
MKDMAKEDONYA DİNARI0.10397
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3800
MXNMEKSİKA PESOSU0.29786
EGPMISIR LİRASI0.34197
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00066
PENPERU YENİ SOLU1.7261
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4940
RSDSIRP DİNARI0.05394
SGDSİNGAPUR DOLARI4.1672
SYPSURİYE LİRASI0.01103
THBTAYLAND BAHTI0.18396
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.6262
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.22179
JODÜRDÜN DİNARI8.0179
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.6079
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.8236

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 15:43
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