TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları23 Temmuz 2019 Salı 15:43
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|DövizKodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.13405
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05215
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.3310
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|15.0755
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.5470
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.2621
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.5189
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.24862
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00041
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.11120
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.40924
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00482
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|1.9531
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08246
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.85958
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.72770
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00479
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04539
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01477
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01950
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.10397
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3800
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.29786
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.34197
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00066
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.7261
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4940
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05394
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.1672
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01103
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.18396
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.6262
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.22179
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|8.0179
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.6079
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.8236
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