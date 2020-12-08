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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-12-08 15:49:34 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.09591
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.07642
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI4.6002
BHDBAHREYN DİNARI20.7266
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.09217
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ2.1278
BAMBOSNA HERSEK MARKI4.8393
BWPBOTSVANA PULASI0.71279
BRLBREZİLYA REALİ1.5327
DZDCEZAYİR DİNARI0.05972
CZKÇEK KORUNASI0.35824
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00055
MADFAS DİRHEMİ0.86914
PHPFİLİPİN PESOSU0.16226
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.51807
KRWGÜNEY KORE WONU0.00720
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.3828
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.10618
HRKHIRVATİSTAN KUNASI1.2549
HKDHONG KONG DOLARI1.0084
IQDIRAK DİNARI0.00655
ISKİZLANDA KRONU0.06189
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01859
LYDLİBYA DİNARI5.8101
HUFMACAR FORİNTİ0.02625
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.15394
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.9194
MXNMEKSİKA PESOSU0.39270
EGPMISIR LİRASI0.49845
NADNAMİBYA DOLARI0.51808
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00075
PENPERU YENİ SOLU2.1689
PLNPOLONYA ZLOTİSİ2.1166
RSDSIRP DİNARI0.08050
SGDSİNGAPUR DOLARI5.8411
SDGSUDAN POUNDU0.14175
SYPSURİYE LİRASI0.00622
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ0.51808
THBTAYLAND BAHTI0.25983
TNDTUNUS DİNARI2.8815
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI2.2363
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.27834
OMRUMMAN RİYALİ20.3005
JODÜRDÜN DİNARI11.0236
VNDVİETNAM DONGU0.00034
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ2.4059
TWDYENİ TAYVAN DOLARI0.27663
NZDYENİ ZELANDA DOLARI5.4897
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