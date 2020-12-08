TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09591
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07642
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.6002
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|20.7266
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09217
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.1278
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.8393
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.71279
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.5327
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05972
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.35824
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00055
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.86914
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.16226
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.51807
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00720
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3828
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10618
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2549
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|1.0084
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00655
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.06189
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01859
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.8101
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02625
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.15394
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.9194
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.39270
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.49845
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.51808
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00075
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1689
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.1166
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.08050
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.8411
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.14175
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00622
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.51808
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.25983
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.8815
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.2363
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.27834
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|20.3005
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|11.0236
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00034
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.4059
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.27663
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.4897