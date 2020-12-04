TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09554
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07645
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.5830
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|20.6504
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09183
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.1199
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.8293
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.70936
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.5108
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.06001
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.35713
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00055
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.86762
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.16211
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.51292
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00717
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3560
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10560
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2557
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|1.0046
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00652
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.06229
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01851
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.7828
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02643
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.15378
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.9179
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.39281
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.49691
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.51291
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00075
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1665
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.1144
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.08060
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.8427
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.14125
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00619
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.51291
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.25818
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.8847
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.2279
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.27524
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|20.2248
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.9825
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00034
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.3863
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.27608
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.4860