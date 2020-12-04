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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-12-04 16:53:13 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.09554
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.07645
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI4.5830
BHDBAHREYN DİNARI20.6504
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.09183
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ2.1199
BAMBOSNA HERSEK MARKI4.8293
BWPBOTSVANA PULASI0.70936
BRLBREZİLYA REALİ1.5108
DZDCEZAYİR DİNARI0.06001
CZKÇEK KORUNASI0.35713
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00055
MADFAS DİRHEMİ0.86762
PHPFİLİPİN PESOSU0.16211
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.51292
KRWGÜNEY KORE WONU0.00717
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.3560
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.10560
HRKHIRVATİSTAN KUNASI1.2557
HKDHONG KONG DOLARI1.0046
IQDIRAK DİNARI0.00652
ISKİZLANDA KRONU0.06229
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01851
LYDLİBYA DİNARI5.7828
HUFMACAR FORİNTİ0.02643
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.15378
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.9179
MXNMEKSİKA PESOSU0.39281
EGPMISIR LİRASI0.49691
NADNAMİBYA DOLARI0.51291
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00075
PENPERU YENİ SOLU2.1665
PLNPOLONYA ZLOTİSİ2.1144
RSDSIRP DİNARI0.08060
SGDSİNGAPUR DOLARI5.8427
SDGSUDAN POUNDU0.14125
SYPSURİYE LİRASI0.00619
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ0.51291
THBTAYLAND BAHTI0.25818
TNDTUNUS DİNARI2.8847
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI2.2279
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.27524
OMRUMMAN RİYALİ20.2248
JODÜRDÜN DİNARI10.9825
VNDVİETNAM DONGU0.00034
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ2.3863
TWDYENİ TAYVAN DOLARI0.27608
NZDYENİ ZELANDA DOLARI5.4860
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