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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-12-02 16:04:29 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.09597
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.07595
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI4.5998
BHDBAHREYN DİNARI20.7261
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.09216
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ2.1276
BAMBOSNA HERSEK MARKI4.7557
BWPBOTSVANA PULASI0.70531
BRLBREZİLYA REALİ1.5010
DZDCEZAYİR DİNARI0.06044
CZKÇEK KORUNASI0.35731
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00055
MADFAS DİRHEMİ0.86416
PHPFİLİPİN PESOSU0.16269
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.50754
KRWGÜNEY KORE WONU0.00709
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.3539
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.10592
HRKHIRVATİSTAN KUNASI1.2468
HKDHONG KONG DOLARI1.0082
IQDIRAK DİNARI0.00655
ISKİZLANDA KRONU0.06037
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01839
LYDLİBYA DİNARI5.7997
HUFMACAR FORİNTİ0.02638
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.15285
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.9166
MXNMEKSİKA PESOSU0.38854
EGPMISIR LİRASI0.49781
NADNAMİBYA DOLARI0.50739
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00075
PENPERU YENİ SOLU2.1651
PLNPOLONYA ZLOTİSİ2.1070
RSDSIRP DİNARI0.08011
SGDSİNGAPUR DOLARI5.8304
SDGSUDAN POUNDU0.14174
SYPSURİYE LİRASI0.00621
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ0.50751
THBTAYLAND BAHTI0.25844
TNDTUNUS DİNARI2.8753
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI2.2361
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.27494
OMRUMMAN RİYALİ20.2994
JODÜRDÜN DİNARI11.0344
VNDVİETNAM DONGU0.00034
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ2.3766
TWDYENİ TAYVAN DOLARI0.27407
NZDYENİ ZELANDA DOLARI5.5081
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