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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-11-19 16:15:00 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.09586
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.07333
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI4.5184
BHDBAHREYN DİNARI20.3764
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.09059
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ2.0900
BAMBOSNA HERSEK MARKI4.6291
BWPBOTSVANA PULASI0.68938
BRLBREZİLYA REALİ1.4313
DZDCEZAYİR DİNARI0.05971
CZKÇEK KORUNASI0.34518
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00054
MADFAS DİRHEMİ0.84085
PHPFİLİPİN PESOSU0.15894
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.49532
KRWGÜNEY KORE WONU0.00688
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.3266
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.10347
HRKHIRVATİSTAN KUNASI1.2013
HKDHONG KONG DOLARI0.99019
IQDIRAK DİNARI0.00643
ISKİZLANDA KRONU0.05634
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01791
LYDLİBYA DİNARI5.6716
HUFMACAR FORİNTİ0.02521
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.14749
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.8722
MXNMEKSİKA PESOSU0.37747
EGPMISIR LİRASI0.49258
NADNAMİBYA DOLARI0.49531
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00074
PENPERU YENİ SOLU2.1505
PLNPOLONYA ZLOTİSİ2.0341
RSDSIRP DİNARI0.07731
SGDSİNGAPUR DOLARI5.7032
SDGSUDAN POUNDU0.13923
SYPSURİYE LİRASI0.00610
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ0.49531
THBTAYLAND BAHTI0.25257
TNDTUNUS DİNARI2.7939
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI2.1965
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.27081
OMRUMMAN RİYALİ19.9398
JODÜRDÜN DİNARI10.8277
VNDVİETNAM DONGU0.00033
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ2.2920
TWDYENİ TAYVAN DOLARI0.26914
NZDYENİ ZELANDA DOLARI5.2947
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