TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09586
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07333
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.5184
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|20.3764
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09059
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.0900
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.6291
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.68938
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4313
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05971
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.34518
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00054
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.84085
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.15894
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.49532
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00688
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3266
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10347
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2013
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.99019
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00643
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05634
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01791
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.6716
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02521
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.14749
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.8722
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.37747
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.49258
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.49531
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00074
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1505
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.0341
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07731
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.7032
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.13923
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00610
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.49531
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.25257
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.7939
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.1965
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.27081
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|19.9398
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.8277
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00033
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.2920
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.26914
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.2947