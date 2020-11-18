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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-11-18 16:48:01 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.09654
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.07406
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI4.5476
BHDBAHREYN DİNARI20.4899
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.09112
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ2.1035
BAMBOSNA HERSEK MARKI4.6688
BWPBOTSVANA PULASI0.69692
BRLBREZİLYA REALİ1.4500
DZDCEZAYİR DİNARI0.06015
CZKÇEK KORUNASI0.34713
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00055
MADFAS DİRHEMİ0.84829
PHPFİLİPİN PESOSU0.16017
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.50249
KRWGÜNEY KORE WONU0.00700
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.3378
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.10414
HRKHIRVATİSTAN KUNASI1.2123
HKDHONG KONG DOLARI0.99665
IQDIRAK DİNARI0.00647
ISKİZLANDA KRONU0.05680
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01806
LYDLİBYA DİNARI5.6908
HUFMACAR FORİNTİ0.02546
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.14887
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.8903
MXNMEKSİKA PESOSU0.38158
EGPMISIR LİRASI0.49402
NADNAMİBYA DOLARI0.50245
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00075
PENPERU YENİ SOLU2.1447
PLNPOLONYA ZLOTİSİ2.0511
RSDSIRP DİNARI0.07803
SGDSİNGAPUR DOLARI5.7604
SDGSUDAN POUNDU0.14013
SYPSURİYE LİRASI0.00614
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ0.50245
THBTAYLAND BAHTI0.25487
TNDTUNUS DİNARI2.8193
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI2.2107
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.27453
OMRUMMAN RİYALİ20.0686
JODÜRDÜN DİNARI10.8976
VNDVİETNAM DONGU0.00033
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ2.3111
TWDYENİ TAYVAN DOLARI0.27106
NZDYENİ ZELANDA DOLARI5.3455
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