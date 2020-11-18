TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09654
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07406
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.5476
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|20.4899
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09112
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.1035
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.6688
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.69692
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4500
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.06015
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.34713
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00055
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.84829
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.16017
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.50249
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00700
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3378
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10414
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2123
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.99665
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00647
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05680
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01806
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.6908
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02546
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.14887
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.8903
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.38158
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.49402
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.50245
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00075
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1447
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.0511
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07803
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.7604
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.14013
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00614
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.50245
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.25487
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.8193
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.2107
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.27453
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|20.0686
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.8976
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00033
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.3111
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.27106
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.3455