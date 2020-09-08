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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-09-08 15:44:00 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10004
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07090
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.3911
BHD BAHREYN DİNARI 19.7874
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.08803
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.0312
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.4825
BWP BOTSVANA PULASI 0.64458
BRL BREZİLYA REALİ 1.4077
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05791
CZK ÇEK KORUNASI 0.33177
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00051
MAD FAS DİRHEMİ 0.81154
PHP FİLİPİN PESOSU 0.15348
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.44044
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00627
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.4128
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.10099
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.1680
HKD HONG KONG DOLARI 0.96259
IQD IRAK DİNARI 0.00625
ISK İZLANDA KRONU 0.05323
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01756
LYD LİBYA DİNARI 5.4826
HUF MACAR FORİNTİ 0.02437
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.14295
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.7897
MXN MEKSİKA PESOSU 0.34226
EGP MISIR LİRASI 0.47345
NAD NAMİBYA DOLARI 0.44044
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00073
PEN PERU YENİ SOLU 2.1092
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.9793
RSD SIRP DİNARI 0.07483
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.4474
SYP SURİYE LİRASI 0.00593
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.44044
THB TAYLAND BAHTI 0.23722
TND TUNUS DİNARI 2.7166
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.1346
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.26835
OMR UMMAN RİYALİ 19.3786
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.5166
VND VİETNAM DONGU 0.00032
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.1994
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.25490
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.9705

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