TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10004
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07090
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.3911
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|19.7874
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.08803
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.0312
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.4825
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.64458
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4077
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05791
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.33177
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00051
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.81154
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.15348
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.44044
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00627
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.4128
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10099
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.1680
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.96259
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00625
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05323
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01756
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.4826
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02437
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.14295
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.7897
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.34226
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.47345
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.44044
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00073
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1092
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.9793
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07483
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.4474
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00593
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.44044
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.23722
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.7166
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.1346
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.26835
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|19.3786
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.5166
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00032
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.1994
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.25490
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.9705