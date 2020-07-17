TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09600
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06293
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.0318
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|18.1640
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.8649
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.9713
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.2849
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05337
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.29286
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00047
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.71487
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.13861
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.41075
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00569
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2344
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09136
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.0378
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.88338
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00574
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04884
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01654
|LYD
|LİBYA DİNARI
|4.9246
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02212
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.12681
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.6067
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.30534
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.42934
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00067
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.9540
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.7455
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06652
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.9274
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00545
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.21599
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.4218
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.9600
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.24991
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|17.7925
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.6616
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.9938
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.23237
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.4807