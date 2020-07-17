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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-07-17 15:47:26 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09600
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06293
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.0318
BHD BAHREYN DİNARI 18.1640
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8649
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.9713
BRL BREZİLYA REALİ 1.2849
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05337
CZK ÇEK KORUNASI 0.29286
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00047
MAD FAS DİRHEMİ 0.71487
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13861
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.41075
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00569
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2344
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09136
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0378
HKD HONG KONG DOLARI 0.88338
IQD IRAK DİNARI 0.00574
ISK İZLANDA KRONU 0.04884
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01654
LYD LİBYA DİNARI 4.9246
HUF MACAR FORİNTİ 0.02212
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.12681
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.6067
MXN MEKSİKA PESOSU 0.30534
EGP MISIR LİRASI 0.42934
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067
PEN PERU YENİ SOLU 1.9540
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7455
RSD SIRP DİNARI 0.06652
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.9274
SYP SURİYE LİRASI 0.00545
THB TAYLAND BAHTI 0.21599
TND TUNUS DİNARI 2.4218
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9600
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.24991
OMR UMMAN RİYALİ 17.7925
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.6616
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.9938
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.23237
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.4807

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