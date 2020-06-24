TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09783
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06223
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.0326
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|18.1445
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.8654
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.9280
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3297
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05317
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.28929
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00048
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.71062
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.13690
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.39601
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00570
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2419
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09056
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.0203
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.88403
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00574
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04921
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01705
|LYD
|LİBYA DİNARI
|4.8924
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02200
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.12531
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.6036
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.30363
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.42371
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00067
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.9450
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.7381
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06578
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.9313
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01332
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.22216
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.4015
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.9603
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.25687
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|17.7967
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.6566
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.9983
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.23225
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.4017