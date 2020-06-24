  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-06-24 15:59:44 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09783
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06223
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.0326
BHD BAHREYN DİNARI 18.1445
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8654
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.9280
BRL BREZİLYA REALİ 1.3297
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05317
CZK ÇEK KORUNASI 0.28929
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00048
MAD FAS DİRHEMİ 0.71062
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13690
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39601
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00570
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2419
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09056
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0203
HKD HONG KONG DOLARI 0.88403
IQD IRAK DİNARI 0.00574
ISK İZLANDA KRONU 0.04921
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01705
LYD LİBYA DİNARI 4.8924
HUF MACAR FORİNTİ 0.02200
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.12531
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.6036
MXN MEKSİKA PESOSU 0.30363
EGP MISIR LİRASI 0.42371
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067
PEN PERU YENİ SOLU 1.9450
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7381
RSD SIRP DİNARI 0.06578
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.9313
SYP SURİYE LİRASI 0.01332
THB TAYLAND BAHTI 0.22216
TND TUNUS DİNARI 2.4015
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9603
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25687
OMR UMMAN RİYALİ 17.7967
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.6566
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.9983
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.23225
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.4017


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı