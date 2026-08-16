Akar’dan Kıbrıs için net mesaj: Yüzme bilmeyenler sakın gelmesin!

SEBAHATTİN AYAN / İSTANBUL

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, katıldığı bir canlı yayında Kıbrıs adasındaki çözüme ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Kıbrıs meselesinde artık egemen eşit iki devlet ve uluslararası eşit statü olmak üzere iki temel konudan vazgeçilmemesi gerektiğini vurgulayan Akar, yaklaşık 70 senedir süren görüşmelerden bir sonuç alınamadığını ifade etti.

70 YILDIR KONUŞUYORUZ, BİR YERE VARAMIYORUZ

Kıbrıs meselesinin uzun yıllardır devam ettiğine dikkat çeken Akar, çözüm arayışlarının sonuç vermediğini belirterek, “Egemen eşit iki devletten bahsetmemiz lazım. Eşit statü. İki tane temel konu var. Yani bundan vazgeçmemek lazım. Çünkü 70 seneden beri konuşuyoruz ve bir yere varamıyoruz” dedi. Birleşmiş Milletler temsilcisiyle de görüştüklerini aktaran Akar, yalnızca diyalog yoluyla sonuç alınabileceğine yönelik beklentilerin karşılık bulmadığını ifade etti. “Biz diyalogdan yanayız ama diyoruz bir yere varılamıyor” diyen Akar, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs Türklerini eşit statüde görmediğini savundu.

KIBRIS TÜRKLERİNİ İKİNCİ SINIF İNSAN GİBİ GÖRÜYORLAR

Rum yönetiminin Kıbrıs Türklerine yönelik yaklaşımını eleştiren Akar, “Çünkü Güney Kıbrıs Rum kesimi bizi, oradaki Kıbrıslı kardeşlerimizi eşit kabul etmiyor. Onları orada bir sığınmacı gibi görüyor, ikinci sınıf insan gibi görüyor. Bu düşünceyle bizim anlaşmamız mümkün değil” ifadelerini kullandı. Akar, Türkiye’nin Kıbrıs konusunda temel yaklaşımının değişmediğini belirterek, “Onun için diyoruz ki egemen eşit iki devlet, uluslararası eşit statü. Bunun gerçekleşmesi şart” diye konuştu.

KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESME ZAMANIMIZ GELDİ

Kıbrıs konusunda yeni bir yaklaşım gerektiğini vurgulayan Akar, “Artık bizim kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zamanının geldiğine inanıyoruz” dedi. Rum kesiminden gelen bazı açıklamaların kabul edilemez olduğunu dile getiren Akar, saldırgan, kaba ve aşağılayıcı ifadelerin Kıbrıs’taki çözüm arayışlarına zarar verdiğini söyledi.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’Nİ TÖHMET ALTINDA BIRAKMALARINI KABUL ETMİYORUZ

Akar, Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik açıklamalara da tepki göstererek, “Orada çıkıp Türkiye'ye karşı küfredenler, yok Türk Silahlı Kuvvetlerini efendim şuraya bu şekilde töhmet altında bırakmaları, ‘Yalnızca Kıbrıs Yunan'dır’ demeleri… Bunu bizim kabul etmemiz mümkün değil” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin Kıbrıs Türklerinin güvenliği ve haklarının korunması konusundaki kararlılığına dikkat çeken Akar, sözlerini, “Biz diyoruz ki Mehmetçik orada, yüzme bilmeyenler gelmesin” ifadeleriyle tamamladı.