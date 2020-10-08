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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-10-08 15:44:51 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10246
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07488
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.6499
BHD BAHREYN DİNARI 20.9508
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.09316
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.1508
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.6914
BWP BOTSVANA PULASI 0.68693
BRL BREZİLYA REALİ 1.4072
DZD CEZAYİR DİNARI 0.06123
CZK ÇEK KORUNASI 0.34264
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00054
MAD FAS DİRHEMİ 0.85427
PHP FİLİPİN PESOSU 0.16304
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.47580
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00686
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.4573
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.10787
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.2274
HKD HONG KONG DOLARI 1.0194
IQD IRAK DİNARI 0.00662
ISK İZLANDA KRONU 0.05706
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01845
LYD LİBYA DİNARI 5.7735
HUF MACAR FORİNTİ 0.02598
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.15077
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.9025
MXN MEKSİKA PESOSU 0.36879
EGP MISIR LİRASI 0.50288
NAD NAMİBYA DOLARI 0.47577
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00076
PEN PERU YENİ SOLU 2.2126
PLN POLONYA ZLOTİSİ 2.0741
RSD SIRP DİNARI 0.07902
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.8161
SDG SUDAN POUNDU 0.14328
SYP SURİYE LİRASI 0.00628
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.47577
THB TAYLAND BAHTI 0.25313
TND TUNUS DİNARI 2.8588
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.2604
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.27973
OMR UMMAN RİYALİ 20.5201
JOD ÜRDÜN DİNARI 11.1428
VND VİETNAM DONGU 0.00034
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.3282
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.27550
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.2031

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