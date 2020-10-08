TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10246
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07488
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.6499
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|20.9508
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09316
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.1508
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.6914
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.68693
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4072
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.06123
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.34264
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00054
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.85427
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.16304
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.47580
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00686
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.4573
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10787
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2274
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|1.0194
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00662
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05706
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01845
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.7735
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02598
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.15077
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.9025
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.36879
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.50288
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.47577
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00076
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.2126
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.0741
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07902
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.8161
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.14328
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00628
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.47577
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.25313
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.8588
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.2604
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.27973
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|20.5201
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|11.1428
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00034
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.3282
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.27550
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.2031