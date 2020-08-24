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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-08-24 16:06:12 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09986
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07024
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.3224
BHD BAHREYN DİNARI 19.4803
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.9993
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.4139
BRL BREZİLYA REALİ 1.3068
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05726
CZK ÇEK KORUNASI 0.33313
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00050
MAD FAS DİRHEMİ 0.79693
PHP FİLİPİN PESOSU 0.15141
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.43303
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00619
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3901
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09912
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.1545
HKD HONG KONG DOLARI 0.94755
IQD IRAK DİNARI 0.00615
ISK İZLANDA KRONU 0.05336
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01750
LYD LİBYA DİNARI 5.3757
HUF MACAR FORİNTİ 0.02476
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.14048
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.7588
MXN MEKSİKA PESOSU 0.33533
EGP MISIR LİRASI 0.46180
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00072
PEN PERU YENİ SOLU 2.0490
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.9772
RSD SIRP DİNARI 0.07357
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.3682
SYP SURİYE LİRASI 0.00584
THB TAYLAND BAHTI 0.23377
TND TUNUS DİNARI 2.6784
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.1012
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.26743
OMR UMMAN RİYALİ 19.0740
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.3579
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.1587
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.24984
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.8171

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