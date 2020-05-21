TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10001
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06045
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.0050
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|17.9937
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.8498
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.7857
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.1929
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05296
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.27440
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00046
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.69375
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.13435
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.37972
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00552
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.1252
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09002
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.98522
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.87625
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00569
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04779
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01646
|LYD
|LİBYA DİNARI
|4.7961
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02142
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.12122
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.5636
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.29238
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.42840
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00067
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.9960
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.6482
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06353
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.8017
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01321
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.21353
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.3588
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.9440
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.25433
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|17.6490
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.5831
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.9323
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.22701
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.1602