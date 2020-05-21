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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-05-21 15:54:13 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10001
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06045
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.0050
BHD BAHREYN DİNARI 17.9937
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8498
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.7857
BRL BREZİLYA REALİ 1.1929
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05296
CZK ÇEK KORUNASI 0.27440
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00046
MAD FAS DİRHEMİ 0.69375
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13435
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37972
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00552
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1252
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09002
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.98522
HKD HONG KONG DOLARI 0.87625
IQD IRAK DİNARI 0.00569
ISK İZLANDA KRONU 0.04779
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01646
LYD LİBYA DİNARI 4.7961
HUF MACAR FORİNTİ 0.02142
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.12122
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.5636
MXN MEKSİKA PESOSU 0.29238
EGP MISIR LİRASI 0.42840
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067
PEN PERU YENİ SOLU 1.9960
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.6482
RSD SIRP DİNARI 0.06353
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.8017
SYP SURİYE LİRASI 0.01321
THB TAYLAND BAHTI 0.21353
TND TUNUS DİNARI 2.3588
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9440
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25433
OMR UMMAN RİYALİ 17.6490
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.5831
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.9323
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.22701
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.1602

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