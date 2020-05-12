  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-05-12 15:43:00 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10427
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06140
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.1357
BHD BAHREYN DİNARI 18.5895
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.9108
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.8532
BRL BREZİLYA REALİ 1.2062
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05457
CZK ÇEK KORUNASI 0.27748
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00047
MAD FAS DİRHEMİ 0.71366
PHP FİLİPİN PESOSU 0.14012
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38571
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00574
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1895
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09336
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0063
HKD HONG KONG DOLARI 0.90556
IQD IRAK DİNARI 0.00589
ISK İZLANDA KRONU 0.04797
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01667
LYD LİBYA DİNARI 4.9609
HUF MACAR FORİNTİ 0.02172
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.12355
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.6222
MXN MEKSİKA PESOSU 0.29475
EGP MISIR LİRASI 0.44562
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00069
PEN PERU YENİ SOLU 2.0531
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.6749
RSD SIRP DİNARI 0.06475
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.9613
SYP SURİYE LİRASI 0.01364
THB TAYLAND BAHTI 0.21864
TND TUNUS DİNARI 2.4268
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.0081
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.26255
OMR UMMAN RİYALİ 18.2298
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.9061
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.0020
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.23495
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.2942

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı