TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
2020-05-12 15:43:00 -
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10427
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06140
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.1357
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|18.5895
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.9108
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.8532
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.2062
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05457
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.27748
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00047
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.71366
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.14012
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.38571
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00574
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.1895
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09336
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.0063
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.90556
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00589
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04797
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01667
|LYD
|LİBYA DİNARI
|4.9609
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02172
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.12355
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.6222
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.29475
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.44562
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00069
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.0531
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.6749
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06475
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.9613
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01364
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.21864
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.4268
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.0081
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.26255
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|18.2298
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.9061
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.0020
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.23495
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.2942