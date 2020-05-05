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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-05-05 15:54:07 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10558
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06186
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.1619
BHD BAHREYN DİNARI 18.6759
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.9224
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.8848
BRL BREZİLYA REALİ 1.2741
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05488
CZK ÇEK KORUNASI 0.28344
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00047
MAD FAS DİRHEMİ 0.71227
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13951
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38391
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00578
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2063
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09323
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0098
HKD HONG KONG DOLARI 0.91087
IQD IRAK DİNARI 0.00593
ISK İZLANDA KRONU 0.04802
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01665
LYD LİBYA DİNARI 5.0068
HUF MACAR FORİNTİ 0.02181
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.12395
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.6405
MXN MEKSİKA PESOSU 0.29485
EGP MISIR LİRASI 0.44724
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00070
PEN PERU YENİ SOLU 2.0861
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.6871
RSD SIRP DİNARI 0.06506
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.9844
SYP SURİYE LİRASI 0.01372
THB TAYLAND BAHTI 0.21801
TND TUNUS DİNARI 2.4390
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.0204
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.26194
OMR UMMAN RİYALİ 18.3411
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.9596
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.0045
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.23654
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.2721

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