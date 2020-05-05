TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10558
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06186
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.1619
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|18.6759
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.9224
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.8848
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.2741
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05488
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.28344
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00047
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.71227
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.13951
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.38391
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00578
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2063
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09323
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.0098
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.91087
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00593
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04802
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01665
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.0068
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02181
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.12395
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.6405
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.29485
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.44724
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00070
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.0861
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.6871
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06506
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.9844
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01372
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.21801
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.4390
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.0204
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.26194
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|18.3411
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.9596
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.0045
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.23654
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.2721