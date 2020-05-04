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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-05-04 15:59:27 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10516
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06211
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.1390
BHD BAHREYN DİNARI 18.6196
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.9116
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.8950
BRL BREZİLYA REALİ 1.2799
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05468
CZK ÇEK KORUNASI 0.28340
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00046
MAD FAS DİRHEMİ 0.71157
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13874
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37576
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00573
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1928
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09281
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0131
HKD HONG KONG DOLARI 0.90558
IQD IRAK DİNARI 0.00589
ISK İZLANDA KRONU 0.04816
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01643
LYD LİBYA DİNARI 4.9768
HUF MACAR FORİNTİ 0.02175
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.12447
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.6268
MXN MEKSİKA PESOSU 0.28461
EGP MISIR LİRASI 0.44482
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00069
PEN PERU YENİ SOLU 2.0801
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.6822
RSD SIRP DİNARI 0.06533
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.9567
SYP SURİYE LİRASI 0.01365
THB TAYLAND BAHTI 0.21711
TND TUNUS DİNARI 2.4264
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.0090
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.26037
OMR UMMAN RİYALİ 18.2375
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.9033
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.9914
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.23556
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.2459

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