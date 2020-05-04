TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10516
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06211
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.1390
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|18.6196
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.9116
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.8950
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.2799
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05468
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.28340
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00046
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.71157
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.13874
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.37576
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00573
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.1928
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09281
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.0131
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.90558
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00589
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04816
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01643
|LYD
|LİBYA DİNARI
|4.9768
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02175
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.12447
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.6268
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.28461
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.44482
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00069
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.0801
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.6822
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06533
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.9567
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01365
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.21711
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.4264
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.0090
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.26037
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|18.2375
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.9033
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.9914
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.23556
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.2459