"TCG PİRİREİS Denizaltısı" Mavi Vatan ile buluştu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçlarına binaen Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan Yeni Tip Denizaltı Projesi (YTDP) kapsamında, Gölcük Tersanesi’nde inşa edilen ilk denizaltı olan TCG PİRİREİS (S-330), Mavi Vatan ile buluştu.

Düzenlenen tören ile 2019’da havuza çekilen ve ilk kez suyla buluşan PİRİREİS Denizaltısı, geçtiğimiz saatlerde denize indirildi. TCG PİRİREİS Denizaltısı, test ve donatım faaliyetlerinin tamamlanmasına müteakiben 2022 yılı içerisinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınacak.

Alman ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) şirketi tarafından tasarlanan ancak çok yüksek bir yerli katkı oranı ile Türkiye’de inşa edilen REİS Sınıfı Denizaltılardan, 2027 yılına kadar 6 adet üretilecek ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek.

REİS Sınıfı Denizaltılar / Yeni Tip Denizaltı Projesi (YTDP)

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Alman TKMS firması arasında 22 Haziran 2011 tarihinde imzalanarak yürürlüğe Yeni Tip Denizaltı Projesi (YTDP) kapsamında; 6 adet Reis Sınıfı Denizaltı Gemisinin Gölcük Tersane Komutanlığı’nda, yüksek yerli katkı oranı ile inşa edilmesi planlanmıştır. Proje kapsamında üretilen ilk denizaltı gemisi olan TCG Pirireis (S-330), Aralık 2019’da düzenlenen tören ile Gölcük Tersanesi’nde başarıyla havuza indirilmiştir. Ayrıca törende, projenin 5’inci denizaltı gemisi olan TCG Seydi Ali Reis’in (S-334) de ilk kaynak töreni gerçekleştirilmiştir.

Havadan Bağımsız Tahrik Sistemi’ne (AIP) sahip olan denizaltılar, dünya genelinde nükleer tahrikli denizaltılardan sonra en stratejik denizaltı gemileri olarak biliniyorlar. Denizaltı Savunma Harbi (DSH) için kritik öneme haiz olan düşük sesli seyir yeteneğine sahip olan denizaltı gemileri; 68 metre uzunluğa, 13 metre yüksekliğe, 1.690 ton yüzey deplasmanına, 20kt+ azami hıza, azami 1250 deniz mili menzile, 260 metre görev derinliğine, 27 kişilik mürettebata ve 84 gün görev süresine sahipler. Reis Sınıfı Denizaltılar, 4’ü Sub-Harpoon ateşleme kabiliyetine sahip 8 adet 533mm’lik torpido kovanı ile silahlandırılmışlardır.

Proje kapsamında HAVELSAN, ASELSAN, AYESAŞ, STM, KOÇ BİLGEM, TÜBİTAK ve MilSoft firmaları tarafından önemli sistemler geliştirilmiştir. Öyle ki; denizaltıların kalbi niteliğinde olan Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi, HAVELSAN tarafından geliştirildi.

İnşa ve donatım faaliyetleri Gölcük Tersane Komutanlığında devam eden 6 adet Reis Sınıfı Denizaltılardan; TCG Pirireis (S-330) 2022, TCG Hızır Reis (S-331) 2023, TCG Murat Reis (S-332) 2024, TCG Aydın Reis (S-333) 2025, TCG Seydi Ali Reis (S-334) 2026, TCG Selman Reis (S-335) ise 2027 yılında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecektir.