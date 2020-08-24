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Teknoloji TCG Anadolu'nun teslim tarihi belli oldu
Teknoloji

TCG Anadolu'nun teslim tarihi belli oldu

Türkiye’nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu'nun 2021 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edileceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 11:34:00 -
TCG Anadolu'nun teslim tarihi belli oldu

"Liman Kabul Testleri" başlayan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu'nun 2021 yılı içerisinde Türk Deniz Kuvvetlerine teslim edilmesi planlanıyor.

Sedef Tersanesi takvimle ilgili herhangi bir aksaklık olmadığını çalışmaların planlandığı üzere devam ettiğini bildirdi. Türk Deniz Kuvvetlerine teslim edildiğinde Amiral gemisi olacak olan TCG Anadolu aynı zamanda Türk Donanma tarihinin en büyük savaş platformu olacak.

Pistinden "taktik" sınıf İHA kalkabilecek

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir koronavirüs salgını nedeniyle TCG Anadolu’nun Deniz Kuvvetleri’ne tesliminin 2020’den 2021’ye ertelendiğini açıklamıştı. Demir ayrıca geminin teslimi sırasında yetişmese bile TCG Anadolu’da uçak platformları yerine İHA’ların konuşlandırılabileceğini ifade etmişti.

TCG Anadolu

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) projesi kapsamında TCG Anadolu gemisinin yapımına başlandı. Asgari bir tabur büyüklüğündeki bir kuvveti ana üs desteği gerektirmeksizin, kendi lojistik desteği ile belirlenen yere intikal ettirebilecek TCG Anadolu'nun inşaatına İstanbul Tuzla’daki Sedef Tersanesinde devam ediliyor.

TCG Anadolu, dört adet Mekanize Çıkarma Aracı, iki adet Hava Yastıklı Çıkarma Aracı, iki adet Personel Çıkarma Aracının yanı sıra uçak, helikopter ve insansız hava araçları da taşıyacak. 231 metre uzunluk ve 32 metre genişlikteki geminin tam yük deplasmanı yaklaşık 27 bin ton olacak.

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Ali

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