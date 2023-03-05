TCG Anadolu'da müthiş gelişme! Teslim edildi

SavunmaSanayiST.com tarafından savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında SEDEF Tersanesi tarafından inşa edilen TCG ANADOLU (L400) Amfibi Hücum Gemisi, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi.

Kabul testi faaliyetlerinin tamamlanmasına müteakiben TCG ANADOLU’nun, ilerleyen haftalarda resmen Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine dahil edilmesi bekleniyor. Proje, SSB nezdinde tamamlandı.

TCG Anadolu

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi; Ege, Karadeniz ve Akdeniz harekât alanlarında ve gerektiğinde Hint Okyanusu (Arap Yarımadasının kuzeyi, Hindistan’ın batısı) ile Atlantik Okyanusu (Avrupa’nın batısı, Afrika’nın kuzeybatısı)’nda kullanılabilecektir.

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG ANADOLU, 1 Amfibi tabur ile gerekli muharebe ve destek araçlarını ana üs desteği olmadan kriz bölgelerine taşıyabilecek, havuzunda taşıyacağı çıkarma araçları ile çıkarma operasyonlarına katılabilecek ve envanterdeki en ağır NATO helikopterleri ile dönebilen rotorlu Osprey hava araçlarının gece ve gündüz operasyon yapmasına olanak sağlayacak bir uçuş güvertesine sahip olacaktır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ayrıca, F-35B gibi dikey iniş ile kısa mesafede kalkış yapabilecek taktik uçaklarında konuşlanabileceği TCG ANADOLU ile Türkiye Cumhuriyeti bölgesel güç aktarım kabiliyetini, orta ölçekli küresel güç aktarımına çevirebilecektir. TCG ANADOLU, ameliyathane, röntgen cihazları, diş tedavi üniteleri ile yoğun bakım ve enfeksiyon odaları dahil en az 30 yatak kapasitesine sahip bir revir/hastaneye sahip olacak ve insani yardım operasyonlarında Hastane Gemisi olarak görev yapabilecektir.

TCG Anadolu'nun özellikleri

Gemi 231 metre uzunluğa ve 32 m genişliğe sahip olacak.

Geminin tam yük deplasmanı en fazla 27.436 ton olacak.

Gemi tam yük deplasmanında en az 20,5 knot azami sürate ve 16 knot ekonomik sürate sahip olacak.

Gemi ekonomik sürati ile tam yükte en az 9.000 deniz mili seyir siasına sahip olacak.

Geminin içindeki su alabilen havuza; her biri 1 adet tank taşıyan 4 adet LCM gemisi (Mekanize Çıkarma Gemisi) girebilecek.

Araç güvertelerinde;

13 adet Tank

27 adet Zırhlı Amfibi Hücum Aracı-ZAHA

6 adet Zırhlı Personel Taşıyıcı-ZPT

33 adet Muhtelif Araç

15 adet Römork olmak üzere

Toplamda 94 adet ataç taşıyabilecek

Uçuş güvertesinde;

Toplam 10 helikopter veya 50 adet SİHA konuşlandırılabilecek.

Gemi, 1.223 personel taşıma kapasitesine sahip olacak.

Gemide, tam teşekküllü hastane imkânı ve 2 adet ameliyathane olacak.

SavunmaSanayiST