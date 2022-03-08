‘TCE’Yİ müfredata sokmak istiyorlar

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Eşcinsellik sapkınlığını normalleştirme argümanı olarak üretilen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (TCE) projesinin okullara sıçraması için gayret gösteren kuruluşlara Uğur Okulları da eklendi. Haçlı Batı’nın toplumları eşcinselliğe yönlendirme projesi olan ve İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilme gerekçeleri arasında yer alan toplumsal cinsiyet eşitliği kadınlar günü dolayısıyla sinsice gündeme taşınıyor.

Uğur Okulları'ndan skandal teklif

Kadını erkekleşmeye, erkeği kadınlaşmaya sevk ederek bunu normal bir durum gibi yansıtan TCE zırvasının okullarda ders olarak okutulmasını isteyen Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, “Toplumsal cinsiyet eşitliği konusu, yaş grubu özelliklerine uygun olarak, tüm kademelerde müfredata konulmalı” diyerek büyük bir skandala imza attı. Çiçek ayrıca, “Dünya çapında kalkınmayı sürekli hale getirebilmek için toplumda kadın ve erkekler için eşitsizliklerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Kurum olarak toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine dayalı bir insan kaynakları bakış açımız var. Cinsiyetten ziyade yeteneklere odaklanıyoruz” sözlerini sarf etti. Daha önce YÖK’ün toplum değerleriyle uyuşmadığı gerekçesiyle tutum belgesinden çıkardığı TCE zırvasının Milli Eğitimde ders olarak okutulma talebi büyük tepki çekti. Akit’in görüşüne başvurmak için aradığı Müdür Çiçek, talebimizi cevapsız bıraktı. Uğur Okulları’nın çağrı merkezi tarafından verilen mail adresine ilgili mesajlarımızı iletmemize rağmen de geri dönüş yapılmadı.

TCE, Cinsiyetin değiştirilmesidir!

TCE sapkınlığının ülkemizdeki sürdürücüsü konumunda yer alan Koç Holding’in 2017’de yayınladığı “İletişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rehberi”nde TCE’nin eşcinsel sapkınlığın ta kendisi olduğu bariz şekilde anlatılmıştı. Sözde cinsiyet rollerinin işlendiği kitabın 9’uncu sayfasında “Biyolojik Cinsiyet” ve “Toplumsal Cinsiyet” tanımları yer almıştı. Biyolojik Cinsiyet başlığı altında “Doğuştan gelen biyolojik ve fizyolojik özelliklerdir, öğrenilmez, bireylerin hangi genetik yapıyla dünyaya geldiğini tanımlayan kavramdır, evrenseldir” maddeleri yer alıyorken Toplumsal Cinsiyet’in ne demek olduğu ise şu maddelerle sıralanıyordu: “Doğuştan gelmez, öğrenilir. Temelleri biyolojik farklara dayanmaz. Çocuklukta öğrenilmeye başlanır. En önemlisi, değiştirilebilir.”