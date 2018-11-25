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TCDD'ye vagon üreten firma konkordato istedi

Yavuzlar Vagon, mahkemeye yaptığı başvurusu ile konkordato talep etti. 3 ay geçici mühlet verilen şirkete komiser ataması yapıldı. Mali sıkıntı içerisinde olduğunu belirten şirket 15 yıldır, TCDD’ye Sakarya - Adapazarı ve Sakarya - Pamukova fabrikalarında sürekli hizmet vermesiyle biliniyordu ve Marmaray trenlerinin iç giydirme, montaj ve modernizasyonunda da yer almıştı

25 Kasım 2018 Pazar 00:35
TCDD'ye vagon üreten firma konkordato istedi

Yavuzlar Vagon'un konkordato istemiyle yaptığı başvuru Sakarya Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Mali sıkıntı yaşadığını belirten şirket, dava dilekçesinde konkordato kararı verilmesi halinde faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebileceğini belirtti.

Mahkeme, şirkete 3 aylık geçici mühlet verdi. Faaliyetlerinin denetimi için de Sakarya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Nevcan Karaca'yı geçici konkordato komiseri olarak atadı. Mahkeme kararı şöyle duyurdu:

Mahkememizce; Sakarya Ticaret Sicil Müdürlüğünün 15976 nolu sicilinde kayıtlı davacı YAVUZLAR VAGON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 20/11/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI verildiği ve geçici konkordato komiseri olarak Sakarya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doc. Dr. Nevran KARACA'nın atandığı, 28/02/2018 tarih, 7101 sayılı Yasa'nın 16.maddesi ile değişik İİK'nun 288.maddesi gereğince; "alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri"hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

Yavuz Yavuz tarafından kurulan Yavuzlar Vagon, Türkiye’nin önemli vagon üreticilerinden ve demiryolu ekipmanı şirketlerinden biri.

15 yıldır, 8200 metrekare alana sahip Sakarya - Adapazarı ve Sakarya - Pamukova fabrikalarında sürekli hizmet veren Yavuzlar Vagon’da TCDD’ye çeşitli vagonların imalatı, bakımı ve revizyonu yapılıyor.

Şirket aynı zamanda tren yolu uygulamalarında kullanılan tüm yolcu, kargo, ağır yük araçlarının, elektrikli tren setlerinin imalatı, periyodik bakımı ve araçların her türlü hasarlarının, arızalarının giderilmesinde de hizmet veriyor.

Yavuzlar Vagon, Tüvasaş ve Hyundai Eurotem ile birlikte  Marmaray trenlerinin iç giydirme, montaj ve modernizasyonunu da yapmıştı.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 00:35
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