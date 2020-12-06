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Ekonomi TCDD Taşımacılık AŞ'den Çin'e giden ihracat treni hakkında açıklama:
Ekonomi

TCDD Taşımacılık AŞ'den Çin'e giden ihracat treni hakkında açıklama:

"Trenimiz, törenimizin ardından Çin'e doğru yola çıkmadan önce, gümrükleme işlemleri ve Çin'den gelen ilave talepler için Halkalı İstasyonu'na uğramıştır. Bu gece Halkalı'dan Köseköy'e gelerek Çin yolculuğuna devam edecektir"

Yeniakit Publisher
2020-12-06 00:12:31 -
TCDD Taşımacılık AŞ'den Çin'e giden ihracat treni hakkında açıklama:

ANKARA (AA) - Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan treninin bu gece Halkalı'dan Köseköy'e geçerek Çin yolculuğuna devam edeceği bildirildi.

TCDD Taşımacılık AŞ'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "4 Aralık Cuma günü törenle uğurlanan Türkiye-Çin İhracat Treni'nin 'yolundan döndüğü' gibi asılsız, kötü niyetli haber ve paylaşımları üzülerek izledik" ifadesine yer verildi.

Trenin, törenin ardından Çin'e doğru yola çıkmadan önce, gümrükleme işlemleri ve Çin'den gelen ilave talepler için Halkalı İstasyonu'na uğradığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi.

"Bu gece Halkalı'dan Köseköy'e gelerek Çin yolculuğuna devam edecektir. Trenimizin 12 gün içinde Çin'in Xian şehrine ulaşması hedeflenmektedir. Bu süreçler yük taşımacılığında rutin sayılan ve tamamlanması gereken işlemlerdir. Türkiye'den hatta Avrupa'dan Çin'e kesintisiz yük ve yolcu taşımacılığının demir yolu aracılığı ile yapılabilmesi, ülkemizin hayata geçirdiği Marmaray Projesi ve Anadolu boyunca kesintisiz hale getirilmiş demir yollarımız sayesinde mümkün olmuştur.

Demiryolu taşımacılığında ülkemizin menfaatleri gereği yaptığımız büyük işleri her zaman teveccühle karşılayan halkımızın, başarılarımızı gölgelemek isteyen, kurgulanmış, haince duygular taşıyan yaklaşımlara itibar etmeyeceğinden eminiz."


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