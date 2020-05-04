  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

TCDD Taşımacılık AŞ 698 vagonun bakımı için hizmet alımı yapacak

Yeniakit Publisher
2020-05-04 08:59:48 -
TCDD Taşımacılık AŞ 698 vagonun bakımı için hizmet alımı yapacak

ANKARA (AA) - TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından 698 vagonun periyodik bakımları ile arıza tamirleri ve servise hazırlanması işi için hizmet alımı yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Genel Müdürlük, 574'ü klimalı, 22'si idari personel, 86'sı jeneratör ve 16'sı zırhlı furgon olmak üzere toplam 698 vagonun periyodik bakımları ile arıza tamirleri ve servise hazırlanması işi için hizmet alım ihalesine çıktı.

Yerli ve yabancı isteklilerden teklif alınmak suretiyle açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek ihalede, teklifler 4 Haziran saat 14.30'a kadar verilebilecek.

İhale dokümanı, Genel Müdürlüğün Satın Alma Dairesi Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünden veya "http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/" adresinden görülebilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı