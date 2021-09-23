TCDD, ödediği tazminatı, müteahhitten tahsil edecek mi?

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362 yolcu ve 6 personel ile Edirne’nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı’ya seyreden yolcu treni, raylardan çıkarak devrilmiş ve kazada 7’si çocuk 25 kişi hayatını kaybetmişti. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazadan sonra, TCDD tarafından yaralanan 3 yolcuya 1.5 milyon liraya yakın tazminat ödendi.

Uzlaşı sağlandı

Kazada yaralanan Zeynep Aydıncı’nın İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi, Sinem Topçu’nun Ankara Asliye Ticaret Mahkemesi’ne açtığı maddi ve manevi tazminat davası sürerken, avukatlar Ferda Sevim ile Bilal Sayın, TCDD ile iletişime geçti. Yapılan görüşmede TCDD ile uzlaşı sağlandı. TCDD ayrıca dava için avukatı aracılığıyla ihtar çeken Yeliz Karakaş ile de anlaşma sağladı. Dava bitmeden yapılan uzlaşı sonucu TCDD, Sinep Topçu, Zeynep Aydıncı ve Yeliz Karakaş’a 1 milyon 471 bin TL tazminat ödemesi yaptı. Avukatları eşliğinde tazminat bedelini teslim alan Zeynep Aydıncı ile Sinep Topçu davadan çekilirken, Yeliz Karakaş da davadan vazgeçti.

Ödenen tazminat müteahhitten tahsil edilecek mi?

Kamuoyu şimdi, TCDD'nin ödediği tazminat miktarını, hattın menfez bakım ve taş duvar işlerini yapan müteahhitten tahsil edip edemeyeceğini merak ediyor.