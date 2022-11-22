TCDD işçi alımı yapacak
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerlerine belirsiz süreli işçi olarak 8 tren teşkil işçisi alınacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, sözlü sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacak.
Başvuru yapan adaylar istenen evraklarını TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına TCDD web sitesinde yayınlanacak tarihler arasında şahsen veya postayla teslim etmesi gerekmektedir. Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir. Başvurular 22.11.2022-28.11.2022 tarihleri arasında yapılacak.
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