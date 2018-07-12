TBMM'de ilk tur bitti: İşte sonuçlar!
TBMM Başkanlık seçimi için ilk tur oylama yapıldı.12 Temmuz 2018 Perşembe 15:35
TBMM Başkanlık seçimi 1.tur sonuçları belli oldu. Oylamaya da adayların aldıkları oylar şöyle:
Binali Yıldırım: 331
Erdoğan Toprak: 134
Hayrettin Nuhoğlu: 43
İLK TURDA 400 OY ALMAK GEREKİYOR
Meclis Genel Kurulu, başkanlık seçimi için bugün saat 14.00’te toplandı. Anayasa’ya göre gizli yapılan oylamada seçilmek için ilk iki turda 400, üçüncü turda 301 oy almak gerekiyor.
MHP dışındaki tüm partiler ilk turlarda kendi adaylarıyla yarıyor. TBMM Başkanlığı için AK Parti’den Binali Yıldırım, CHP’den İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, HDP’den Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve İYİ Parti’den İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu aday gösterildi.
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