TBMM'de ilk mesai ekonomi paketi

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Numan Kurtulmuş'u 30. Meclis Başkanı olarak seçti. Sırada Meclis Başkanvekilleri, katip üyeler, idare amirlerinden oluşan Başkanlık Divanı’nın oluşturulması var.



Partiler kendi içlerinde bu görevler için seçimi yapacak sonra da Meclis Başkanlığı’na bildirecek. Meclis Genel Kurulu’nda partilerin bildirdiği isimlerin okunmasından sonra divan oluşmuş olacak.



Meclis Başkanvekilleri, AK Parti, MHP, CHP ve Yeşil Sol Parti’den olacak. AK Parti'den Meclis Başkanvekilinin Bekir Bozdağ'ın olması bekleniyor. MHP, Celal Adan'ı Meclis Başkanvekilliği için seçti. CHP'den ise Gülizar Biçer Karaca Meclis Başkanvekili olacak.



Önümüzdeki hafta önemli mesailerden biri de komisyonlar için. Tüm partilerden sandalye sayısı oranında üye bildirmesi istenecek. Üyelerin Genel Kurul’da okunmasından sonra komisyonlar toplanacak. Önce başkanlar seçilecek. Komisyonlarda çoğunluk sandalye sayısı muhalefetten fazla olan Cumhur İttifakı’nda olacak.

İlk olarak Plan ve Bütçe Komisyonu mesai yapacak. Ekonomi paketi ele alınacak. En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesine yönelik düzenlemenin yanı sıra, maaşı 7 bin 500 liranın üzerinde olan emeklilere yapılacak kademeli zammın kanun teklifinde olması bekleniyor. Ayrıca, Aile Gençlik Bankası kurulması, ev kadınlarına emeklilik için prim desteği verilmesi gibi düzenlemelerin yasalaşması planlanıyor.



Kira artışlarıyla ilgili de düzenlemeye gidilecek. Kiralara en fazla yüzde 25 oranında zam yapılmasına ilişkin düzenlemenin süresi temmuzda sona eriyor, bu sürenin 1 yıl daha uzatılması bekleniyor. Fahiş kira artışı yapanlar için hapis cezası getirilmesi planlanıyor. Bunun için Türk Ceza Yasası’nda değişiklik yapılması gerekiyor. Meclis'in ele alacağı önemli gündem maddelerinden biri de bu düzenleme olacak. Meclis, 15 Temmuz'a kadar çalışacak. Gündemdeki önemli düzenlemelerin yasalaştırılması bekleniyor.