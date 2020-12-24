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Gündem TBMM'de ilginç anlar! Tecavüzlere sessiz kalan CHP Meclis’te bakın ne yaptı?
Gündem

TBMM'de ilginç anlar! Tecavüzlere sessiz kalan CHP Meclis’te bakın ne yaptı?

Tecavüz ve taciz davaları ile gündemden düşmeyen ve bu olaylara sessiz kalan CHP, koronavirüse dikkat çekmek için TBMM’de ilginç anlara neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 15:59:00 -
TBMM'de ilginç anlar! Tecavüzlere sessiz kalan CHP Meclis’te bakın ne yaptı?

CHP’de yaşanan taciz ve tecavüz skandalları nedeniyle dut yemiş bülbüle dönen parti üyeleri, koronavirüs salgınına dikkat çekmek için tuhaf bir yol izledi.

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, kentteki koronavirüs vaka sayısındaki artışa ve yüksek ölüm oranlarına dikkat çekmek için TBMM’de tabutlu basın toplantısı düzenledi.

Koronavirüs salgınına dikkat çekmek isterken tuhaf anlara neden oldu.

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