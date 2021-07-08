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Siyaset TBMM'de 'canlı müzik' molası! CHP'li vekil türkü söyledi
Siyaset

TBMM'de 'canlı müzik' molası! CHP'li vekil türkü söyledi

TBMM kürsüsünde türkü söyleyen CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, milletvekilleri arasında şaşkınlığa neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 19:33:00 - 2021-07-08 19:47:12

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, TBMM'de CHP'li vekillerin alkışları eşliğinde türkü söyledi. Meclis'i adeta 'canlı müzik' mekanına çeviren Kayışoğlu'nun bu hareketi, diğer milletvekilleri arasında şaşkınlığa neden oldu.

TBMM'de bugün milletvekilleri 4. Yargı Paketini görüştü. Görüşmede CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu söz alarak kürsüye çıktı.

CHP'li vekil TBMM'de türkü söyledi

CHP'li vekil, çıktığı kürsüde konuşma yapması beklenirken bir anda türkü söylemeye başladı. CHP'li vekillerin de alkışla türküye eşlik ettiği anlar, TBMM'de ilginç anlar olarak kayda geçti.

Vekiller şaşkınlığa uğradı

TBMM kürsüsünden "Dadaloğlu" türküsünü söyleyen Kayışoğlu'nun bu tavrı, diğer vekiller tarafından ise şaşkınlıkla karşılandı.

O anlar Meclis kamerasına böyle yansıdı.

 

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Yorumlar

Semerci

Ağustos böceği ne yapar ? CHP nin yaptığı bir şey yok . Akp karınca
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Şehmus oral

Zaten bu işlerin adamısınız.işiniz çalgı çelgi oynamak cehape
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