TBMM'de atıp tutmaya benzemiyor! Özel 250 bin liralık davayı görünce salağa yattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın açtığı davanın dilekçesinde, Özel'in 17 Aralık 2020'de TBMM'de düzenlediği basın toplantısında "Erdoğan'a yönelik, kişilik haklarını ihlal edici mahiyette, şahsiyet haklarına saldırı kastıyla, fevkalade ağır hakaretlerde bulunduğu" kaydedildi.

Dava açılınca salağa yattı

Öte yandan dava açılmasının ardından gazeteci Lale Özarslan'a konuşan CHP'li Özel ise salağa yatmaya başladı. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'Diktatör bozuntusu' söyleminden dolayı dava açıldığını bildiği halde sadece 'Diktatör' dediği için dava açıldığını iddia etti. Konuşmasında kamuoyunu yanıltmaya çalışan ve 'Bozuntusu' kelimesini gizleyen Özel, bu kelimenin dünya siyasetinde de çok kullanıldığınıu belirterek halkın gözünde normalleştirmeye çalıştı.