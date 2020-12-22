  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem TBMM'de atıp tutmaya benzemiyor! Özel 250 bin liralık davayı görünce salağa yattı
Gündem

TBMM'de atıp tutmaya benzemiyor! Özel 250 bin liralık davayı görünce salağa yattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yaptığı konuşmada kendisine 'Diktatör bozuntusu' diyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Dava sonrası verdiği bir röportajda salağa yatan CHP'li özel ise kendisine sadece 'Diktatör' denildiği için dava açıldığını belirterek kamuoyunu yanıltmaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 16:46:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın açtığı davanın dilekçesinde, Özel'in 17 Aralık 2020'de TBMM'de düzenlediği basın toplantısında "Erdoğan'a yönelik, kişilik haklarını ihlal edici mahiyette, şahsiyet haklarına saldırı kastıyla, fevkalade ağır hakaretlerde bulunduğu" kaydedildi.

Dava açılınca salağa yattı

Öte yandan dava açılmasının ardından gazeteci Lale Özarslan'a konuşan CHP'li Özel ise salağa yatmaya başladı. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'Diktatör bozuntusu' söyleminden dolayı dava açıldığını bildiği halde sadece 'Diktatör' dediği için dava açıldığını iddia etti. Konuşmasında kamuoyunu yanıltmaya çalışan ve 'Bozuntusu' kelimesini gizleyen Özel, bu kelimenin dünya siyasetinde de çok kullanıldığınıu belirterek halkın gözünde normalleştirmeye çalıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman bu kez üzdü! Bir efsane sona eriyor
Medya

Kuruluş Osman bu kez üzdü! Bir efsane sona eriyor

Reyting rekorları kıran Kuruluş Osman'da bu hafta yaşanacak gelişmeler herkesi üzecek. Kuruluş Osman 39. bölüm 2. fragmanı bugün ATV ekranla..
İngiltere'nin hamlesi Rusları korkuttu: Türkiye'yi kaybetmemeliyiz
Gündem

İngiltere'nin hamlesi Rusları korkuttu: Türkiye'yi kaybetmemeliyiz

Rusya'nın Türkiye'yi kaybetmek istemediğine vurgu yapan Giresun Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Göktürk Tü..
Altın uzmanından bomba tahmin! Tarih verdi
Ekonomi

Altın uzmanından bomba tahmin! Tarih verdi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın için yeni yıl tahmininde bulunarak 2021'in ilk aylarında altının fiyatının te..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay