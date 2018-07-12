TBMM'de 2. tur sonuçları belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 24 Haziran seçimlerinin ardından yeni başkanını seçiyor. Saat 14.00'te başlayan Genel Kurul'da 5 aday Meclis başkanlığı için yarışıyor. İlk iki tur oylamada hiçbir aday 400 oy alamazken, oylama 3'üncü tura kaldı

2. TUR SONUÇLARI

Binali Yıldırım: 336

Erdoğan Toprak: 131

Meral Danış Beştaş: 65

Hayrettin Nuhoğlu: 42

Nazır Cihangir İslam: 4

Toplam: 584

1. TUR SONUÇLARI

Binali Yıldırım: 331

Erdoğan Toprak: 134

Meral Danış Beştaş: 65

Hayrettin Nuhoğlu: 43

Nazır Cihangir İslam: 4

Geçersiz: 4

Toplam: 581

İLK TURDA 400 OY ALMAK GEREKİYOR

Meclis Genel Kurulu, başkanlık seçimi için bugün saat 14.00’te toplandı. Anayasa’ya göre gizli yapılan oylamada seçilmek için ilk iki turda 400, üçüncü turda 301 oy almak gerekiyor.

ADAYLAR

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu TBMM Başkanlığı için aday oldu.

BİR YASAMA DÖNEMİNDE İKİ SEÇİM

TBMM İçtüzüğüne göre, Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi üç yıl oluyor.