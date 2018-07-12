0553 313 94 23

TBMM'de 2. tur sonuçları belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık seçimi için ikinci tur sonuçları belli oldu.

12 Temmuz 2018 Perşembe 17:25
TBMM'de 2. tur sonuçları belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 24 Haziran seçimlerinin ardından yeni başkanını seçiyor. Saat 14.00'te başlayan Genel Kurul'da 5 aday Meclis başkanlığı için yarışıyor. İlk iki tur oylamada hiçbir aday 400 oy alamazken, oylama 3'üncü tura kaldı

2. TUR SONUÇLARI

Binali Yıldırım: 336

Erdoğan Toprak: 131

Meral Danış Beştaş: 65

Hayrettin Nuhoğlu: 42

Nazır Cihangir İslam: 4

Toplam: 584

1. TUR SONUÇLARI

Binali Yıldırım: 331

Erdoğan Toprak: 134

Meral Danış Beştaş: 65

Hayrettin Nuhoğlu: 43

Nazır Cihangir İslam: 4

Geçersiz: 4

Toplam: 581

İLK TURDA 400 OY ALMAK GEREKİYOR

Meclis Genel Kurulu, başkanlık seçimi için bugün saat 14.00’te toplandı. Anayasa’ya göre gizli yapılan oylamada seçilmek için ilk iki turda 400, üçüncü turda 301 oy almak gerekiyor.

ADAYLAR

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu TBMM Başkanlığı için aday oldu.

BİR YASAMA DÖNEMİNDE İKİ SEÇİM

TBMM İçtüzüğüne göre, Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi üç yıl oluyor.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 17:25
  1. Siirt
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Türkiye Büyük Millet Meclisi
  5. AK Parti
  6. Binali Yıldırım
  7. CHP
  8. HDP

YORUM YAZ

  • ibrahimibrahim2 sa önce
    adaylar isimlerinde 4 aday belirtmisşiniz ama sonuçları kısmında doğru olan5 aday yazmışsınız. ...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İngiliz hükümeti Brexit'e ilişkin yol haritasını duyurdu
  1. İngiliz hükümeti Brexit'e ilişkin yol..
  2. Çavuşoğlu'ndan Amerikalı senatörlere..
  3. Fard: Hedefimiz 30 milyar dolar dış..
  4. AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak:..
  5. Avrupa'yı temelinden sarsan gelişme!..
  6. Sağlık Bakanlığı'ndan yerli mama..
  7. İran'da su sorunu can aldı
  8. Binali Yıldırım: Bismillah dedik,..
  9. Kastamonu’da silah ve tarihi eser..
  10. Oktar sağlık kontrolünden geçirildi
  11. Arda'nın annesinden yürek burkan..
  12. Galatasaray genç yıldızı resmen duyurdu
  13. Galatasaray bombayı patlattı!
  14. Elazığspor'da önemli gelişme! Başkan..
  15. 2018 KPSS sınav giriş yerleri belli oldu
  16. 15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi..
  17. Beşiktaş – Shaktar Donetsk hazırlık..
  18. Erdoğan Poroşenko ile görüştü
  19. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: NSU..
  20. Türkiye'deki iPhone fiyatlarına akıl..
Hadım edilen sapık için flaş karar
Hadım edilen sapık için flaş karar
Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı
'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı
İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!
İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!