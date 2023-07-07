  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset TBMM komisyonlarının meclis tatili sırasında çalışabilmesine dair TBMM Kararı Resmi Gazete’de
Siyaset

TBMM komisyonlarının meclis tatili sırasında çalışabilmesine dair TBMM Kararı Resmi Gazete’de

Yeniakit Publisher
2023-07-07 08:42:00 -
TBMM komisyonlarının meclis tatili sırasında çalışabilmesine dair TBMM Kararı Resmi Gazete’de

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) komisyonlarının meclis tatili ve ara vermesi sırasında çalışabilmesine dair TBMM Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) komisyonlarının meclis tatili ve ara vermesi sırasında çalışabilmesine dair TBMM Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan TBMM Kararına göre; İçişleri Komisyonunun, Plan ve Bütçe Komisyonunun, İnsan Hakları İnceleme Komisyonunun, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede çalışabilmesine karar verildi. Karar, Genel Kurul’un 05.07.2923 tarihli 11’inci birleşmesinde alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23