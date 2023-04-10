TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu işçi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Ankara ilinde ikamet edenler başvuru yapabilecektir. Başvurularda adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır. İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılacaktır.

Başvuruların tamamı kura çekimi için Kurumumuza gönderilecektir.

KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1- Noter Kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati ve sonuçları www.ombudsman.gov.tr adresinde ayrıca duyurulacaktır. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.

2- Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar arasından 28 Nisan 2023 tarihinde saat 10.00’ da Kurumumuz hizmet binası salonunda noter huzurunda kura çekimi yapılması planlanmış olup; herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca duyurulacaktır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

3- 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi gereğince, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylar arasından kura çekimi ile açık iş sayısının 4 (dört) katı asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız