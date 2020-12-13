TBMM Genel Kurulu'nda konuştu: Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

"Kaliteli ve evrensel manada rekabet edebilir bir eğitim sistemi için adım adım 20 yıl sonrasını biçimlendiren kararlar almaya devam edeceğiz." diyen Bakan Selçuk, yüz yüze eğitim ile ilgili de açıklama yaptı.

'Herkesin adil şartlara sahip olması için çalışıyoruz'

TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak herkesin eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişmesi, çağın gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışı kazanması, milli ve evrensel değerleri içselleştirmesi, öğrenmeye açık, sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmesi önceliklerimizdir." ifadelerini kullandı.

'Çocuklarımızın geleceği için aynı hedefteyiz'

TBMM'nin her bir üyesinin bu milletin çocuklarının geleceği için aynı hedef ve öncelikler içinde olduğunun farkında olduklarını belirten Selçuk, bu güvence içinde, tarihsel birikimle güncel olanı, yerel milli değerlerle evrensel olanı birlikte ele alarak yollarına devam ettiklerini söyledi. Eğitimin büyük bir gemi gibi derinlik ve zaman isteyen bir surette hareket ettiğini kaydeden Selçuk, önemli olanın istikamet ve bu doğrultuda yapılacak sağlamalar olduğunun altını çizdi. Bakan Selçuk, bunu yaparken çocuğun üstün yararını kollamak, yaradılışına hürmet etmek, bilimin ölçütleri doğrultusunda kararlar almanın son derece önemli olduğunun altını çizerek, "İş ve işlemlerimizdeki ölçütlerimizin uluslararası standartlar açısından değerlendirilmesini ve bu standartlar doğrultusunda yorumlanmasını önemsiyoruz. İçinde bulunduğumuz şartlar bunu daha da zorunlu kılıyor." ifadelerini kullandı.

'Geleceğe dair umudumuzu artırıyor'

Uluslararası ve ulusal verilerde yükselişe geçmenin sistematik uygulamalar ve bilimsel yöntemlerle güç olmadığının altını çizen Selçuk, "Bunu uluslararası arenada kanıtlamış olmak bizi memnun ediyor ve umutlarımızı artırıyor." dedi. Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'nin hangi yıl, hangi koşullar altında, nereye ulaşılabileceğini fizibilitesiyle ortaya koyduğunu dile getirerek, "Kaliteli ve evrensel manada rekabet edebilir bir eğitim sistemi için adım adım 20-30 yıl sonrasını biçimlendiren politikalarla ilgili çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu. Eğitim bütçesinin, 211 milyar 993 milyon 156 bin lira olarak belirlendiğini aktaran Selçuk, "Bu rakam 2021 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 15,7'sini oluşturmaktadır." bilgisini verdi.

'Yatırım bütçemizi yüzde 94 artırdık'

Selçuk, 2021 Program Bütçesi'nde bulunan 67 adet performans göstergesi ile programlar yıllık belirlenen ölçülebilir hedeflerle takip edileceğini, bunun için özel bir yazılım geliştirdiklerini belirten Selçuk, "Tekli eğitime geçiş ve okul öncesi eğitimdeki zorunluluk hedefi, uzaktan eğitim, deprem güçlendirme faaliyetleri ve meslek liselerinin atölye altyapısı gibi özel önem verdiğimiz alanlar için yatırım bütçemizi, 5,8 milyar liradan 11,3 milyar liraya çıkartıyoruz, bu da yüzde 94 oranında bir artışı gösteriyor." dedi.

'Ortaöğretim Programı'na 42 milyar 478 milyon 310 bin lira kaynak ayrıldı'

Bütçeden öğrencilere doğrudan nakdi ve ayni olarak önemli destekler sağlamayı sürdüreceklerini kaydeden Selçuk, ortaöğretim kurumlarının her türlü ihtiyacının karşılanması, tüm öğrencilere ücretsiz ders kitabı verilmesi, pansiyon hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve burs imkanları için 2021 yılı bütçesinde Ortaöğretim Programına 42 milyar 478 milyon lira kaynak ayrıldığını hatırlattı.

'Mesleki ve teknik eğitimi tercih edip bu okullara yerleşen öğrenci sayısı yüzde 63 arttı'

Müfredatı ulusal meslek standartları ile uyumlu hale getirdiklerini belirten Selçuk, şöyle devam etti:

"Mesleki ve teknik eğitimde kalite güvence sistemi kurduk ve sektör temsilcilerinin bu sürece aktif katılımlarını sağladık. Sektörlerin güçlü temsilcileri ile birlikte attığımız adımlar kısa sürede sonuç verdi. Mesleki ve teknik eğitimi tercih edip bu okullara yerleşen öğrenci sayısı yüzde 63 arttı. Meslek, alan ve atölye öğretmenlerimize yönelik iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerinde öğretmenlerimizin yüzde 85'ine eğitim imkanı sağladık. Ayrıca, yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenci alan okullarınızın sayısı da hızla artıyor. Eğitim-üretim-istihdam ilişkisini güçlendirmek için dış paydaşların da katılımıyla teknolojik altyapısı güçlendirilmiş yerli ve milli altyapıya sahip 40 Ar-Ge merkezi 20 ilde kurulmuş ve bu merkezlerin üretim yapacağı ürünler belirlenmiştir. Döner sermaye işletmeleri aracılığıyla öğrenciler, sektörün talep ettiği becerileri gerçek iş ortamlarında kalıcı ve sağlam bir şekilde kazanarak istihdama hazır bir mezuniyeti görecekler. Bu nedenle mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının döner sermaye gelirlerinden alınan yüzde 15'lik hazine kesintisi, yüzde 1'e düşürüldü. Daha fazla öğrencinin gerçek iş ortamında işe dayalı bir eğitimle öğrenim görmesinin önü açılmış oldu. Döner sermaye gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 43 oranında artış gösterdi."

'Artık ihracata yönelmiş okullar var'

Salgınla mücadeleye destek kapsamında Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında N-95 maskeler, yüz koruyucu siperlikler, solunum cihazları üretildiğini anlatan Selçuk, artık ihracata yönelmiş okulların da olduğunu söyledi. Selçuk, salgın sürecinde, altyapısı güçlü meslek liselerinde solunum cihazı, UVC hava sterilizasyon cihazı, video laringoskop cihazı, izole numune alma ünitesi, temassız kızılötesi termometre cihazı, yoğun bakım yatağı gibi çok sayıda ürünün üretildiğini kaydetti.

" 'Özelim Eğitimdeyim' mobil uygulaması dünyada ödül alan uygulamalarımızdan"

Hayat boyu öğrenmeyi çok önemsediklerini belirten Selçuk, 2007 yılında yüzde 1,8 olan hayat boyu öğrenmeye katılım oranının, yüzde 222 artarak 2019 yılı itibarıyla yüzde 5,8 olduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı olarak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere, bireysel yetenekleri doğrultusunda ihtiyaç duydukları alanlarda kendilerini geliştirmeleri için destek olmaya gayret ettiklerini dile getiren Selçuk, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin de ihtiyaçlarına uygun eğitim içerikleri hazırladıklarını belirtti. Dünyada ödül alan uygulamalarından "Özelim Eğitimdeyim" adlı mobil uygulamalar gerçekleştirdiklerini anlatan Selçuk, "Özel Çocuklara Özel Materyaller" projesini kapsamında çalışmalar yaptıklarını açıkladı. Bakan Selçuk, 2020 yılında 17 bilim ve sanat merkezini öğrencilerin hizmetine sunduklarını, toplamda 183 bilim ve sanat merkezinde 62 bin 9 özel yetenekli öğrencinin bu hizmetten yararlandığını söyleyerek, 2021 yılı bütçesinde Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımı ve Özel Eğitim Programı’na 7 milyar 568 milyon lira kaynak ayrıldığını hatırlattı.

'Kişiye özel rehberlik yapılma imkanı da oluşturuldu'

Selçuk, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla örgün eğitimin tüm kademelerinde toplam 14 bin 466 özel okul bulunduğunu belirterek, özel kullarda kayıtlı öğrencilerin toplam öğrenci sayısına oranının yüzde 8,8 olduğunu dile getirdi. Selçuk, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında özel okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik eğitim ve öğretim desteği uygulamasını kademeli olarak kaldırıldığına işaret ederek, 2019-2020 ve 2020-2021 dönemlerinde eğitim ve öğretim desteği kapsamına yeni öğrencilerin dahil edilmediğini bildirdi. Bakanlık olarak ölçme ve değerlendirme çalışmaların ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'ne sahip olması için adım attıklarını ve her iki belgeyi de aldıklarını anlatan Selçuk, "Çocuklarımızın izlenmesi, değerlendirilmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla e-portfolyo oluşturuldu. Bunların dijital altyapıları kuruldu. Çocuklarımızın kendilerini tanımaları için oluşturulan bu sistemde, öğrencinin ilgi ve merakı yıllar itibarıyla izlenip her birine kişiye özel rehberlik yapılma imkanı da oluşturuldu." ifadelerini kullandı. Tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerin yeterliliklerinin izlenmesi için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Programına 69 milyon 132 bin lira kaynak ayrıldığını bildiren Selçuk, Uluslararası Eğitim İş Birlikleri ve Yurtdışı Eğitim Programına da 1 milyar 645 milyon 282 bin lira kaynak ayrıldığını açıkladı. Yurt dışında yaşayan vatandaşların ve soydaşların eğitim çağındaki çocuklarının ülke ile bağlarını korumak, Türkçeye ve Türk kültürüne dair eğitim ihtiyaçlarını karşılamanın da önemine değinen Selçuk, bu amaç doğrultusunda 61 ülkede toplam 89 temsilciliğinin bulunduğunu, Türkiye Türkçesi Öğretim Merkezi (TÖMER) olmak üzere toplam 65 okul ve kurumla bu hizmetlerin devam ettiğini kaydetti. Türkiye'nin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla yurt dışına yüksek lisans ve doktora öğrencileri gönderdiklerini aktaran Selçuk, bu öğrencilerin geri dönüş oranının yüzde 97 olduğunu söyledi.

'Maarif Vakfı dışında herhangi bir vakfa 1 lira ödeme yapmamız söz konusu değil'

Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına, yurt dışında insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek amacıyla 2016 yılında Türkiye Maarif Vakfını kurduklarına dikkati çeken Selçuk, "Bugün itibarıyla Türkiye Maarif Vakfı; 104 ülke ile resmi temas sağlamış, 67 ülkede faaliyet gösteriyor, 52 ülkede temsilcilik açmıştır. Bizim vakıflar üzerinden 422 milyon civarında ödenen bir bütçeden söz edildi. Maarif Vakfı dışında herhangi bir vakfa 1 lira ödeme yapmamız söz konusu değil." diye konuştu. Selçuk, Sayıştay Başkanlığınca hesap verme sorumluluğu çerçevesinde gerçekleştirilen denetimleri, Bakanlıktaki eksikliklerin görülmesi ve görülen bu eksikliklerin giderilmesi açısından bir fırsat olarak gördüklerini kaydederek, Sayıştay Denetim Raporu'nda yer alan bulguların, Bakanlık tarafından detaylı bir şekilde incelendiğini bildirdi. Eğitimin yarınları şekillendiren çok mühim bir unsur olduğunu belirten Selçuk, "Hükümetimiz bu bilinçle hareket etmekte, eğitim alanına yönelik yatırımlarını bilimsel ve pedagojik gerekçelerle sürdürmektedir. Milli Eğitim Bakanı olarak şahsım, eğitim camiamız ve milletimiz adına, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bu sürece katkısı olan ve bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Eğitimin ortak memleket meselesi olarak kabul edilmesi ve sürdürülmesinin önemli olduğunu ifade etmek isterim. Genel Kurulumuzun da bu desteği sağlayacağına olan inancım tamdır. Vereceğiniz destek için tekrar teşekkür ediyorum. Bütçemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.