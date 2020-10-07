TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç:

TBMM (AA) - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, TBMM'nin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Azerbaycan'ın koşulsuz olarak yanında olduğunu belirtti.

Kılıç, TBMM Dışişleri Komisyonunun 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın ilk toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, önceki komisyon başkanı olan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Başkanlığı görevini devralan Volkan Bozkır'a yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ konusunda yaşanan sürece değinen Kılıç, TBMM'nin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Azerbaycan'ın koşulsuz olarak yanında olduğunu, bu noktada her türlü desteğe hazır olduğunu vurguladı.

Ermenistan Başbakanı'nın bir danışmanının, "Azerbaycan'daki sivil bölgeleri kaos çıkartmak için bombalıyoruz." yönünde bir açıklamada bulunduğunu aktaran Kılıç, bunun durumun vahametini gösterdiğini, Ermenistan hükümetinin yaklaşımının nasıl olduğunu ortaya koymak açısından üzücü ama önemli bir bakış olduğunu söyledi.

Doğu Akdeniz'de de çeşitli gelişmeler yaşandığını ifade eden Kılıç, "Türkiye'nin haklı olan mücadelesinde hiçbir zaman geri adım atmayacağını zaten her platformda dile getiriyoruz. Dün Genel Kurul çalışmalarında da iki tezkere kabul edildi. Tezkerelerin müzakeresinde gördük ki TBMM'de de Türkiye'nin çıkarları konusunda, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasında hiçbir tereddüt ve şüphe yoktur." diye konuştu.

Türk milletinin, herkesin inancına ve dinine saygılı bir geleneğe sahip olduğunu belirten Kılıç, "Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron'un dinimizle ilgili yaptığı açıklamalarını esefle karşılıyor, ben şahsen kınıyorum. Bunu emperyalist bir yaklaşım açısıyla, geçmişten kaynaklanan birtakım alışkanlıkların tekrar ortaya çıkması olarak görüyorum." diye konuştu.

Kılıç'ın konuşmasının ardından komisyon toplantısı, basına kapalı devam etti.

Komisyon toplantısında bazı uluslararası anlaşmalara dair kanun teklifleri görüşülecek. Komisyonun gündeminde şu teklifler yer alıyor:

- Türkiye ile Azerbaycan Arasında Enerji ve Madencilik Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

- Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

- Türkiye ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

- Türkiye ile Filistin Ulusal Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasında Geçici Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komitenin; Temel Tarım Ürünleri ve İşlenmiş Tarım Ürünleri ile Balıkçılık Ürünlerinde Taviz Değişimine Dair Protokol I'e Ait Tablo I'in Tadili Hakkında 1/2020 Sayılı Kararı ile Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasının "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İş Birliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II'sinin Tadili Hakkında 2/2020 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Protokoller ve Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi,

- Türkiye ile Azerbaycan Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunmasına ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun Teklifi.



