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Dünya Avrupalı liderler korkudan güldü! Trump’tan ironik şaka
Dünya

Avrupalı liderler korkudan güldü! Trump’tan ironik şaka

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
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ABD Başkanı Donald Trump, Fransa’da devam eden G7 zirvesinin son gününde sabah düzenlenen oturuma 1 saat geç kalması sonrası "Patron benim" ifadelerini kullandı. Trump’ın bu sözlerinin ardından salondan kahkaha sesleri yükselmesi de dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, sözleri ve hareketleriyle gündem olmaya devam ediyor. Dünya liderleri, Fransa’nın Evian-les-Bains yerleşimindeki G7 zirvesinin son gününde bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, sabah oturumuna 1 saat geç kaldı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron toplantıyı başlatırken liderlere Trump’ın "birazdan" geleceğini söyledi.

Oturumun yapıldığı salona gelen Trump, dünya liderlerine dönerek esprili dille, "Patron benim" dedi. Trump’ın şakasının ardından salondan kahkaha sesleri yükseldi.

Trump daha sonra yerine oturdu ve gazetecilere, "Toplantıya katılmak ister misiniz? Benim için sorun değil" dedi. Toplantı basına kapalı şekilde devam etti.

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