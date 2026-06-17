Ev kokusu, bir evin enerjisini ve temizlik hissini belirleyen en önemli unsurlardan biri. Çoğu zaman kimyasal oda kokularına ya da oda spreylerine sarılıyoruz; ancak aradığımız o ferah, doğal ve kalıcı çözüm aslında mutfak dolabımızda saklı. Son dönemde temizlik dünyasını kasıp kavuran ve sosyal medyada viral olan bir yöntem var ki, deneyen herkes bu doğal yönteme hayran kalıyor.