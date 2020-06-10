TBMM Başkanlığı: "Genel Sekreterliğin karantinaya alınması söz konusu değildir"

TBMM (AA) - TBMM Başkanlığından, "TBMM ana binada korona karantinası" iddialarına ilişkin yapılan bilgilendirmede, "TBMM Genel Sekreterliğinde bir çalışanın geçtiğimiz hafta koronavirüs testi pozitif çıkmış ve söz konusu personel cuma gününden bu yana işe gelmemektedir. Ancak temas edenlerin de şüphe oluşturmaması açısından personel değişimi yapılmış, Genel Sekreterliğin karantinaya alınması gibi bir durum söz konusu değildir." denildi.

TBMM Başkanlığı, "TBMM ana binada korona karantinası" iddialarına ilişkin bilgilendirme yaptı.

TBMM Genel Sekreterliğinde bir çalışanın geçen hafta koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve söz konusu personelin cuma gününden bu yana işe gelmediği vurgulanan bilgilendirmede, "Ancak temas edenlerin de şüphe oluşturmaması açısından personel değişimi yapılmış, Genel Sekreterliğin karantinaya alınması gibi bir durum söz konusu değildir." ifadesi kullanıldı.