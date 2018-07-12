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TBMM Başkanını seçiyor!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık seçimi için ilk tur oylamaları başladı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 14:52
TBMM Başkanını seçiyor!

TBMM Genel Kurulunda, TBMM Başkanlık Seçimi yapılıyor. TBMM Genel Kurulu parlamentonun 28. Başkanlık seçimi gerçekleştiriyor.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu ve Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam TBMM Başkanlığı için aday oldu.

TBMM Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte ikisi (400 oy) ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu (301 oy) aranacak.

Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak; dördüncü oylamada en fazla oy alan milletvekili Başkan seçilecek.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 14:52
  1. Siirt
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. TBMM
  5. başkanlık seçimleri

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