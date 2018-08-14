TBMM Başkanı Yıldırım'dan peş peşe kritik kabuller
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İngiltere ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçilerini makamında ayrı ayrı kabul etti.14 Ağustos 2018 Salı 16:54
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, İngiltere ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçilerini ayrı ayrı kabul etti.
Yıldırım'ın, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Jane Wendy Hinton'ı makamındaki kabulü basına kapalı gerçekleştirildi.
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