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Aktüel

TBMM Başkanı Şentop'tan Lübnan'a taziye mesajı:

"Beyrut'ta yaşanan yıkıcı patlamanın sebebi kesinleşmese de maalesef çok sayıda ölü ve yaralı var. Yaralanan 2 vatandaşımıza ve Lübnan halkına geçmiş olsun diyor, yaraların tez zamanda sarılmasını diliyorum"

Yeniakit Publisher
2020-08-04 22:40:01 -
TBMM Başkanı Şentop'tan Lübnan'a taziye mesajı:

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda meydana gelen patlamaya ilişkin Lübnan halkına taziye dileklerini iletti.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Beyrut'ta yaşanan yıkıcı patlamanın sebebi kesinleşmese de maalesef çok sayıda ölü ve yaralı var. Yaralanan 2 vatandaşımıza ve Lübnan halkına geçmiş olsun diyor, yaraların tez zamanda sarılmasını diliyorum. Türkiye, pek çok ülkede olduğu gibi Lübnan halkına da el uzatacaktır."

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