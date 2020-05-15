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TBMM Başkanı Şentop'tan Beşiktaş ve Galatasaray'a "geçmiş olsun" telefonu

Yeniakit Publisher
2020-05-15 20:54:45 -
TBMM Başkanı Şentop'tan Beşiktaş ve Galatasaray'a "geçmiş olsun" telefonu

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Şentop, geçirdiği ameliyat sonrası hastaneden taburcu olan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi arayarak geçmiş olsun temennisinde bulundu.

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