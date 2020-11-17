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Aktüel TBMM Başkanı Şentop'tan Azerbaycan tezkeresi mesajı:
Aktüel

TBMM Başkanı Şentop'tan Azerbaycan tezkeresi mesajı:

"Azerbaycan Cumhuriyetine asker gönderilmesine dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM’de kabul edildi. Hayırlı olsun"

Yeniakit Publisher
2020-11-17 22:35:56 -
TBMM Başkanı Şentop'tan Azerbaycan tezkeresi mesajı:

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'nin, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından "Hayırlı olsun." mesajını paylaştı.

Şentop, Twitter'daki hesabında, "Anayasa’nın 92’nci maddesine göre verilen Azerbaycan Cumhuriyetine asker gönderilmesine dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM’de kabul edildi. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.


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