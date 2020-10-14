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Aktüel TBMM Başkanı Şentop'tan AYM üyesi Yıldırım'ın paylaşımına tepki:
Aktüel

TBMM Başkanı Şentop'tan AYM üyesi Yıldırım'ın paylaşımına tepki:

"Bu ülkede darbeci karanlık kafaları aydınlatacak ışığın anahtarı tektir ve o da aziz milletimizin iradesidir. Gereken her durumda o irade sağduyu ile ışıkları açar ve lüzumsuzsa da kapar"

Yeniakit Publisher
2020-10-14 11:28:44 -
TBMM Başkanı Şentop'tan AYM üyesi Yıldırım'ın paylaşımına tepki:

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bu ülkede darbeci karanlık kafaları aydınlatacak ışığın anahtarı tektir ve o da aziz milletimizin iradesidir. Gereken her durumda o irade sağduyu ile ışıkları açar ve lüzumsuzsa da kapar." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma twitter hesabında yer verdiği mesajıyla tepki gösterdi. Şentop, paylaşımında şunları kaydetti:

"Darbeci reflekslerin gölgesindeki söylemler kabul edilemez. Bu ülkede darbeci karanlık kafaları aydınlatacak ışığın anahtarı tektir ve o da aziz milletimizin iradesidir. Gereken her durumda o irade sağduyu ile ışıkları açar ve lüzumsuzsa da kapar."

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