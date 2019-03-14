TBMM Başkanı Şentop'tan AP kararına sert tepki TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(AP'nin kabul ettiği Türkiye raporu) AP’nin içerisindeki ırkçı, aşırılık yanlısı siyasetçilerin öncülüğünde hazırlanan bir karardır”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Parlamentosu tarafından düzenlenen skandal raporla ilgili açıklama yaptı. Şentop, "(AP'nin kabul ettiği Türkiye raporu) AP’nin içerisindeki ırkçı, aşırılık yanlısı siyasetçilerin öncülüğünde hazırlanan bir karardır” dedi.

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