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TBMM Başkanı Şentop'tan AP kararına sert tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(AP'nin kabul ettiği Türkiye raporu) AP’nin içerisindeki ırkçı, aşırılık yanlısı siyasetçilerin öncülüğünde hazırlanan bir karardır”

14 Mart 2019 Perşembe 12:34
TBMM Başkanı Şentop'tan AP kararına sert tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Parlamentosu tarafından düzenlenen skandal raporla ilgili açıklama yaptı. Şentop,  "(AP'nin kabul ettiği Türkiye raporu) AP’nin içerisindeki ırkçı, aşırılık yanlısı siyasetçilerin öncülüğünde hazırlanan bir karardır” dedi. 

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:34
  1. TBMM Başkanı Mustafa Şentop
  2. Avrupa Parlamentosu
  3. Açıklama

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