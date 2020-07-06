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Aktüel

TBMM Başkanı Şentop, KKTC'li Bakan Sucuoğlu'nu kabul etti

Yeniakit Publisher
2020-07-06 16:29:13 -
TBMM Başkanı Şentop, KKTC'li Bakan Sucuoğlu'nu kabul etti

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Şentop'un makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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