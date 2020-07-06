TBMM Başkanı Şentop, KKTC'li Bakan Sucuoğlu'nu kabul etti
TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Şentop'un makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Şentop'un makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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