TBMM Başkanı Mustafa Şentop’dan Akşener’e sert tepki

İyi Parti (İP) Genel Başkanı Meral Akşener’in partisinin bugünkü grup toplantısında mermileri yere atıp gerçekleştirdiği tuhaf şova TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan sert tepki geldi. Şentop, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugün bir grup toplantısında, bir Genel Başkan’ın, kürsüden elindeki mermileri yere atarak yaptığı şov ile vermek istediği mesaj millet iradesine yapılmış büyük bir saygısızlıktır” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, şunları söyledi: “Hangi amaçla, hangi bağlamda, neye dikkat çekmek için olursa olsun milli iradenin kalbi, milletin sinesi olan Gazi Meclis, mermilerin, silahın değil, sözün, fikrin yeridir. Gazi Meclisin mekanları darbe dönemleri dışında mermilerin, silahların mekanı olmamıştır; asla olmayacaktır. Şov amacıyla dahi olsa, yapılan hareketi esefle kınıyorum. Toplumsal her türlü sorunun çözüm yolu olan siyasette ve siyasetin kalbi olan Mecliste şiddet vasıtası olan bir nesnenin propaganda için umuma teşhir edilmesi; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ekranlarda ve satırlarda “mermi” kavramı ile yan yana getirilmesi her şeyden önce siyasete ve Meclise büyük zarar verir. Bu noktada en büyük hassasiyeti göstermesi gerekenler ise şüphesiz milletvekillerimiz ve siyasi partilerimizin genel başkanlarıdır. Herkesi, özellikle seçimlere yaklaştığımız bu hassas süreçte, Meclisin saygınlığına yakışır şekilde hareket etmeye davet ediyorum”